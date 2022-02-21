سيدة تستغيث بالشرطة: "جوزي عريس خبطته عربية ومات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شاب أردني مصرعه صدمته سيارة بالشيخ زايد، في ساعة متأخرة من الليل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث بنطاق قسم أول الشيخ زايد.

وجه العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بسرعة انتقال رجال المباحث تحت إشراف العقيد أحمد نجم مفتش فرقة الشيخ زايد.

تبين بالفحص بقيادة الرائد كريم سمير ومعاونيه النقباء إسلام شوق وحسام عبد المنصف وطارق حمزاوي، أن سيارة مسرعة صدمت شابا أردنيا يدعى محمد أيمن ولاذ قائدها بالفرار تاركا المركبة.

زوجة المتوفى كشفت عن تفاصيل الحادث بمنشور على صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" اليوم الاثنين، جاء فيه: "جوزي عريس، وهو راجع من شغله رايح يركب في زايد عند البوابات الرابعة خبطته عربيه من غير نمر والراجل ساب العربية وهرب".

وناشدت الزوجة الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهم بالتسبب في وفاة زوجها: "عايزة حق جوزي، يعني ايه واحد طايش يموت عريس".

ودشنت الزوجة ميرنا محمد هاشتاج "عريس الجنة، حق محمد أيمن لازم يرجع" معربة عن أملها في السماح لها برؤية جثمانه بالمستشفى، حسب قولها.