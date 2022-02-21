نقل تبعية عدد من المنشآت بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يحمل رقم 546 لسنة 2022، نص على نقل تبعية عدد من المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحى بمحافظة الأقصر، وكذا عدد آخر من المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الإسماعيلية، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك فى إطار تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بهاتين المحافظتين.

وبحسب بيان، الاثنين، طبقاً للقرار تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقول تبعيتها إليها، وذلك وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

كما نص القرار على أن يتخذ وزير الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفي المنشآت المنقولة، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بذات درجاتهم الوظيفية، وجميع المزايا الوظيفية التى يتمتعون بها فى جهات عملهم كحد أدنى، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة. ​