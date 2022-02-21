شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: إنشاء حديقة جديدة بميدان السيدة زينب ودهان واجهات العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة أعمال التطوير والتي تتم حاليا بميدان السيدة زينب وشارع بورسعيد والشوارع المحيطة به بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية وحي السيدة زينب.

وأكد المحافظ، أن العمل يجري على قدم وساق لكي تتناسب أعمال التطوير مع أهمية هذا المقصد الديني ووفقا للجدول الزمني المحدد لتصبح المنطقة مقصدا حضاريا وتاريخيا الى جانب مقصد سياحى من الطراز الأول.

وفى السياق، تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال التطوير الجارية، يرافقها الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حى السيدة زينب، مشيرة إلى أنه يتم حاليا وضع اللمسات الجمالية والنهائية لاعمال التطوير ومتابعة كافة تفاصيلها وتوجيه الفرق التنفيذية لإنجاز الأعمال المطلوبة وبكفاءة عالية .

وأوضحت أنه يتم حاليا رفع كفاءة الميدان و الطرق وإنارة الأعمدة التي تم تصميمها لتناسب طبيعة المكان ومعاينة البرجولات والمقاعد التي سيتم توفيرها داخل حديقة الميدان لتكون متنفسا للمواطنين لاستغلالها أثناء الزيارة وللترويح عن النفس .

ويتم دهان واجهات العقارات لـ26 عمارة بطول 475 مترا بشارع بورسعيد بداية من شارع قدري و حتى مدرسة السنية الثانوية للبنات كنقطة انطلاق لبدء رحلة مسار المزارات من خلال اضافة اللمسات الجمالية لاظهار تاريخ وعراقة المكان وابراز قيمته الحضارية من خلال العمل على دهان وتوحيد الوان واجهات العمارات المطلة على الميدان لتكون ملائمة لطبيعة المكان وذلك من خلال التنسيق الشامل والتام مع شركاء التنمية والمجتمع المدني.