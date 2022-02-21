شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية واستمرار العمل بالصاغة القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية ياتى فى إطار توجيهات ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بصناعة الذهب والمجوهرات، مشيرا إلى أن هذه المدينة لن تكون بديلا أو نقلا للصاغة القديمة، وأن العمل مستمر في تلك المنطقة دون المساس بها، مشيرا إلي أن المشروع الجديد هو مدينة صناعية متخصصة لمنتجات المعدن النفيس، لما تمثله تلك الصناعة من أهمية للاقتصاد القومي وما تمتلك من فرص كبيرة للموافقة والتطور، موضحا أن المناطق الصناعية المتخصصة توفر مجموعة من التسهيلات اللوجيستية والتي قد لا تتوفر للمنتجين في مناطق الورش التقليدية.

من جانبه، أعلن الدكتور الهامي الكردانى مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية عن الانتهاء من التصميمات الهندسية لمدينة الذهب، علي أن يتم مناقشة تلك التصميمات وتعديلها مع كافة الجهات ذات الاختصاص في سلسلة إنتاج المشغولات الذهبية، مؤكدا أن مدة تنفيذ المشروع بعد التوافق علي كافة عناصره لن تزيد عن عامين .

جاء ذلك خلال فعاليات الحلقات النقاشية لليوم الثاني لمعرض"نبيو" للمشغولات الذهبية والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة 30 شركة من كبرى الشركات العاملة في صناعة وتجارة المشغولات الذهبية لافتا الى إلى أن التصميمات الهندسية تتضمن اقامة المشروع على مساحة 150 فدان ومدة تنفيذه تصل الى عاميين، وتم اختيار موقع المدينة لما تتمتع به من تفرد اقتصادي كما تم مراعاة كافة الاحتياجات اللوجيستية لخدمة المشروع .

وأوضح أن المرحلة الأولى ستقام على مساحة 60 فدانا وتتضمن 4 مناطق، الأولى المنطقة الصناعية وتشمل طرح 384 ورشة بمساحات تشمل 35 مترا مربعا بنحو 88 ورشة، و50 مترا مربعا بنحو 112 ورشة و70 مترا مربعا بنحو 64 ورشة و100 متر مربع نحو 96 ورشة ، و300 متر مربع و324 ورشة، ويضاف إليها الخدمات والحركة، كما سيتم انشاء 25 مصنعا منها 20 مصنعا على مساحة 1250مترا مربعا (دور وميزانين )و5 مصانع على مساحة 560 مترا مربعا، وسيتم طرحها بنظامي الإيجار وكذلك بنظام التمليك حسب متطلبات المصنعين والتجار.

وأضاف الكردي، أن المنطقة الثانية تضم متحف ومركز للتصميم والابداع بمساحة كلية 3760 مترا مربعا، وسيتم عرض مشروع المتحف على وزارة السياحة والآثار وذلك لأخذ رأيها بحيث يتم عرض معروضات ذهبية توضح صناعة الذهب في مصر في كل حقبة تاريخية منذ عصر الفراعنة وحتى الآن ،بالاضافة لمنطقة عرض وبيع وومركز للخدمات اللوجستية على مساحة 2800 متر، بالإضافة الى منطقة تضم 5 بنوك بمساحة 300 متر مربع، وسيتم إقامة منطقة للمطاعم والكافتيريات على مساحة 2100 متر مربع .

وأضاف أن المنطقة الثالثة إقامة المنطقة التعليمية والتى تضم مدرسة تعليم فني تستوعب من 450 الى 500 طالب مع جزء داخلي(المنطقة التعليمية)على مساحة 675. 16 ألف متر مربع .

من جانبه، قال هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العالم للغرف التجارية، إنه يتم التنسيق مع وزارة التموين لتقديم مقترحات تجار ومنتجي المشغولات الذهبية لمناقشتها وتلبية متطلباتهم الخاصة بالتصميمات الهندسية وطرق التشغيل الانتاجية وقواعد التقديم والحصول علي مصانع او ورش انتاجية بالمشروع في قبل وضع المخطط النهائي والاعلان عن تفاصيل بدء الانشاءات .

وأشاد ميلاد بالمجهودات التي يبذلها الاتحاد العام للغرفة التجارية، برئاسة المهندس إبراهيم العربي لدعم منتجي وتجار المشغولات الذهب والعمل علي التواصل المستمر لدعم هذا القطاعةالانتاجي والتجاري الهام، كما أكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تلعب دورا هاما ومحوريا في استقبال مقترحات كافة عناصر سلسة الإنتاج للمشغولات الذهبية ومناقشتها للمساهمة في تصدير المشغولات الذهبية المصرية في شكل منتج كامل الصنع بدلا من تصدير الخام النفيس.