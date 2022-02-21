شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بصرف حافز معلمى الصف الرابع الابتدائى للمواد الأساسية والأنشطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم صرف حافز معلمي الصف الرابع الابتدائي لكل من يقوم بالتدريس الفعلي بالصف الرابع الابتدائي، سواء كان أصليا أو منتدبا ندبا كليا أو جزئيا أو مكلفا أو مأمورية، للمواد الأساسية أو مواد الأنشطة الواردة بالقرار الوزاري رقم 133 لسنة 2021.

وقالت الوزارة فى خطاب لها: يصرف الحافز طبقا للكتاب الدوري رقم 30 الصادر في 30 أغسطس 2021 عن قطاع الأمانة العامة ويكون الصرف بداية من العام المالي 2021 / 2022 ، ويحسب الحافز طبقا لعدد الحصص الفعلية التي تؤدى داخل فصول الصف الرابع الابتدائي من أساسي النصاب الفعلي لكل معلم طبقا لما ورد بالقانون 155 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وتعديلاته حيث يتم حساب عدد الحصص الفعلية مقسومة على الحساب القانوني فى قيمة الحافز.

وتابعت الوزارة: يصرف الحافز للفئات التالية معلمي مدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين وضعاف البصر ، والمخاطبين بقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995 شرط تقديم المستندات الدالة ، ويصرف للمكلفين بالعمل بالمدارس اليابانية طبقا للكتاب الصادر عن نائب وزير التربية والتعليم بتاريخ 23 اغسطس 2021.

وأوضحت الوزارة، أنه بالنسبة لحافز موجهي الصف الرابع الابتدائي، يتم صرف الحافز لموجه المادة و الموجه الأول بالإدارة التعليمية والموجه العام بالمديرية التعليمية، سواء كان أصليا أو منتدبا أو مكلفا، ويصرف الحافز لموجه المادة بنسبة عدد الزيارات التي يؤديها خلال الشهر إلى عدد الزيارات المتوقع قيامه بها شهريا والمعتمدة من الموجه الأول بالإدارة ، وبالنسبة للموجه الاول بالإدارة التعليمية.

وأكدت الوزارة، أنه يشترط تنفيذ الخطة المعتمدة من الموجه العام شهريا وبما يتناسب مع طبيعة عمله في النظام التعليمي الجديد ويقوم مدير المديرية أو من يفوضه بتحديد نسبة صرف الحافز بناء على تقارير الموجه العام ، وبالنسبة للموجه العام بالمديرية : يلتزم بمتابعة أعمال الموجهين الاوائل في الادارات التعليمية بالالتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة للنظام التعليمي الجديد للمدارس ، على أن يقوم مديري المديرية أو من يفوضه بتحديد صرف نسبة الحافز لموجهي الإعاقة بكافة أشكالها المتابعين لمنظومة التعليم الجديدة ، ويصرف الحافز خلال الإجازات الصيفية وفترة انعقاد الامتحانات طبقا لآخر صرفية في أيام الدراسة.