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عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون الأقصى فى حراسة الاحتلال

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القاهرة - سامية سيد - اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته، تحت حماية عناصر شرطية مدججة بالسلاح والعتاد.

 

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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