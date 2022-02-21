الجريدة الرسمية تنشر قرارات لرئيس الوزراء من بينها تشكيل مجلس الجامعات

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية عدد من القرارات للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ومن بينها إضافة أغراض تأمين وحماية المناطق والمبانى والمنشآت الحيوية إلى أعمال المنفعة العامة.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بتشكيل مجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية، وضم قائد القوات البحرية لعضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى من ذوى الكفاءة والخبرة.

كما تضمنت قرارات رئيس الوزراء بالجريدة الرسمية، بأن تعد من بعض الأصول من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فى نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية.