شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإنتاج الحربى يبحث موقف تأثيث الوحدات السكنية بمشروعات الإسكان البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لحماية ودعم سكان مشروعات الإسكان البديل للمناطق العشوائية الخطرة غير الآمنة، عقدت السيدة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى اجتماعًا مع اللواء محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وذلك لبحث سبل تنسيق الجهود ومتابعة الموقف التنفيذى لتأثيث الوحدات السكنية فى مشروعات إسكان أهالى المناطق غير الآمنة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعة الوضع الحالى للتأثيث والتسكين، ومعرفة التحديات التى تواجه التنفيذ، ووضع خطة للانتهاء من التسكين وفقًا للأولويات التى يتم التوجيه بها من دولة رئيس الوزراء، هذا بالإضافة إلى مناقشة آليات تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المنقولة، وسبل إيجاد فرص عمل قريبة من المناطق المنقولين اليها، هذا وتم التطرق أيضًا إلى متطلبات وزارة التضامن الاجتماعى لتحسين برامج تعزيز الوعى الإيجابى وتنشئة الشباب على القيم الصحيحة والبناءة.

واستعرضت القباج الوضع الحالى لتأثيث تلك الوحدات وما تم الانتهاء منه، كما عرضت عدد الوحدات المتبقية فى محافظتى القاهرة والجيزة، للتحقق مع السادة المحافظين حول صحة الأرقام لدى جميع الأطراف.

وشهدت المرحلة الأولى الانتهاء من تأثيث 3.056 وحدة بتكلفة تصل إلى 110 ملايين جنيه، كما شهدت المرحلة الثانية الانتهاء من تأثيث 6 آلاف وحدة بتكلفة تصل إلى 177 مليون جنيه.

وأضافت القباج أن المرحلة الثالثة تتضمن تأثيث 11.072 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 355 مليون جنيه، أما المرحلة الرابعة فتتضمن تأثيث 14.125 وحدة سكنية بتكلفة 565 مليون جنيه مصري.

وحددت وزيرة التضامن الإجراءات المطلوبة لدعم جهود حماية سكان مشروعات الاسكان البديل للمناطق العشوائية ومنها تحديد برنامج زمنى للنقل والتسكين بحيث تتمكن الوزارة من الانتهاء من أعمال الفرش والتأثيث وتيسير عملية التسليم والتسلم من خلال الأجهزة التنفيذية المسؤولة عن المشروعات.

كما طلبت القباج من السادة المحافظين التعاون فى توفير أماكن لإنشاء مركز خدمات اجتماعية داخل أى منطقة مطورة لإتاحة خدمات أنشطة اقتصادية وتوعية للمرأة، ولذوى الإعاقة، وللاستشارات الأسرية، ومركز للتوعية ضد الإدمان، وغيرها من الخدمات، بالإضافة إلى أهمية إنشاء حضانات للأطفال.

من جانبه أكد المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى على وجود تعاون مثمر مع وزارة التضامن الاجتماعى فى العديد من المجالات وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الإنتاج الحربى بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة والاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة من أجل المساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التى تحقق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، مؤكدًا على حرص الحكومة المصرية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة من أجل تشجيع الصناعة المصرية، لافتًا إلى أنه سبق قيام شركات الإنتاج الحربى بالمشاركة فى تنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" وتوفير متطلبات وتجهيزات مشروعات الإسكان الاجتماعى البديل مثل "الأسمرات" و"أهالينا" و"بشاير الخير" وغيرها من المشروعات التى تساهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين وتم التسليم فى التوقيتات الزمنية المحددة لذلك، مؤكدا استمرار التعاون فى كافة المشروعات القومية التى تخدم تحسين حياة المواطن.

وأوضح الوزير "مرسي" أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد (1536) وحدة فى إطار مشروع "معًا" بمدينة السلام، إلى جانب تجهيز عدد (3126) وحدة بمشروع "المحروسة 1" وكذا تجهيز عدد (1666) وحدة بمشروع "المحروسة 2" بمدينة السلام، إلى جانب توفير أجهزة وأثاث بمشروع "الخيالة"، بالإضافة إلى تجهيز عدد (2432) وحدة بمشروع "سن العجوز" بحدائق الأهرام، وأضاف أنه جارى التعاقد على توريد أجهزة لعدد (11) ألف وحدة منهم (6800) فى أرض (مصنع 18 الحربي) "روضة العبور"، إضافةً إلى تجهيز عدد (15) ألف وحدة بمشروع "بشاير الخير" بالإسكندرية والتى تم الانتهاء من تجهيز عدد (11) ألف وحدة منها والباقى تحت التجهيز.

وأشار الوزير "مرسي" إلى أن رؤية القيادة السياسية الشاملة للإصلاح الاقتصادى وتطوير مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهمت فى صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة جائحة كورونا التى تسببت فى صدمات عنيفة لاقتصاديات العالم أجمع وأدت إلى حدوث موجات للتضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتوقف فى مراكز الإنتاج وسلاسل الإمداد حول العالم.

كما أكد محافظ القاهرة أن مصر هى الدولة الوحيدة التى تسعى للقضاء على العشوائيات من خلال انشاء وحدات سكنية وتقوم بفرشها.