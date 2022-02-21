شكرا لقرائتكم خبر عن جون كيرى: المجتمع الدولى يشعر بجدية من جانب الرئيس السيسي تجاه قضية المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الإثنين، جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى جانب السفير جوناثان كوهين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة.

وأعرب "جون كيرى" عن سعادته بلقاء الرئيس السيسى مجددًا، مؤكدًا ثقة الجانب الأمريكى فى قيادة مصر لقمة المناخ المقبلة، وحرصهم على تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى هذا الإطار، وذلك لدفع الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ.

كما أشاد المبعوث الأمريكى بما يلمسه المجتمع الدولى من جدية حقيقية من جانب الرئيس تجاه عمل المناخ الدولى، والتحول الأخضر وهو ما عكسته جهود مصر على المستوى الداخلى وكذلك الدولى من خلال مشاركة الرئيس فى قمة رؤساء الدول والحكومات على هامش مؤتمر جلاسجو العام الماضى، فضلًا عن المشاركة فى مؤخرًا فى مؤتمر "محيط واحد" فى مدينة بريست الفرنسية، ومن بعدها رئاسته للمائدة المستديرة حول تغير المناخ خلال القمة الأفريقية/ الأوروبية الأخيرة ببروكسل، مؤكدًا أهمية هذه الجهود فى التعبير عن شواغل الدول النامية، خاصةً الأفريقية، فيما يتعلق بعزيز عمل المناخ بها.