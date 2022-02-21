شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 500 ألف جرعة من لقاح كورونا غزة.. والصحة الفلسطينية: شكرا مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخلت فجر اليوم الإثنين الشاحنات التي كانت تقل 500 ألف جرعة من لقاح "فاكسيرا – سينوفاك" معبر رفح البري لقطاع غزة، حيث تسلمتها طواقم وزارة الصحة الفلسطينية، وذلك بحسب ما أكدته وكالة سوا الإخبارية في غزة.

وأكدت الوكالة الفلسطينية لقاحات كورونا التي وصلت قطاع غزة ، جاءت بدعم مصري صيني مشترك لبرنامج التطعيم الوطني في فلسطين.

وأشادت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة بالدعم المصري- الصيني المشترك لبرنامج التطعيم الوطني في فلسطين، والمتمثل بتقديم 500 ألف جرعة من لقاح "فاكسيرا- سينوفاك" المضاد لعدوى فيروس كورونا المُستجد والمصنّع محلياً في مصر.

وأضافت الوزيرة الفلسطينية أن هذا الدعم المخصص لقطاع غزة سيساهم في دعم برنامج التطعيم الوطني، بهدف تطعيم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين للخروج من جائحة كورونا بأقل الأضرار والتخفيف من آثارها.

وشكرت وزيرة الصحة الفلسطينية في تصريحاتها جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وشعباً على هذا الدعم السخي، قائلة إن مصر لم تبخل يوماً على الشعب الفلسطيني بكل أنواع الدعم، كذلك قدمت شكرها للصين الصديقة على دعمها للقطاع الصحي الفلسطيني.

وتسلم شحنة اللقاحات في قطاع غزة د. فتحي أبو وردة، ود زكريا اللوح، ود. مجدي ضهير.