شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ونظيره الأردنى يشهدان توقيع مذكرة البرنامج التنفيذى للتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين؛ الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور بشر الخصاونة، عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية وبروتوكول للتعاون بين الجانبين فى عدة مجالات مختلفة، بالإضافة إلى توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه فى ختام أعمال الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، تم توقيع مذكرتى تفاهم للتعاون بين الجانبين؛ حيث توقيع البرنامج التنفيذى فى مجال التعليم العالى بين الجانبين، حيث وقع البرنامج من الجانب المصرى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومن الجانب الأردنى، الدكتور محمد العسعس، وزير المالية.

وفى نهاية الجلسة الختامية، وقع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، محضر اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والذى يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.