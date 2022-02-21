شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ونظيره الأردنى يشهدان توقيع التعاون فى مجال الشباب 2022 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسى وزراء البلدين؛ الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتور بشر الخصاونة، عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية وبروتوكول للتعاون بين الجانبين فى عدة مجالات مختلفة، بالإضافة إلى توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه فى ختام أعمال الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، تم توقيع مذكرتى تفاهم للتعاون بين الجانبين؛ حيث تضمنت توقيع البرنامج التنفيذى للتعاون بين الجانبين فى مجال الشباب للأعوام (2022-2024)، ووقع البرنامج من الجانب المصرى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ومن الجانب الأردنى، أيمن رياض مُفلح، وزير التنمية الاجتماعية.

وفى نهاية الجلسة الختامية، وقع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، محضر اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والذى يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.