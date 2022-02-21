شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: شبورة كثيفة اليوم وغدا وننصح بتجنب السرعات الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، من تكون الشبورة الكثيفة على الطرق خلال الـ48 ساعة المقبلة، حيث تظهر الشبورة بكثافة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وناشدت هيئة الأرصاد، السائقين توخى الحذر أثناء القيادة، واتباع تعليمات المرور، وتجنب السرعات الزائدة، خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

ويشهد اليوم الإثنين، أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه تظهر اليوم شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 18 درجات والصغرى 00 .