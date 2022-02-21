شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: غدا ارتفاع بالحرارة وأتربة عالقة بالجو والعظمى بالقاهرة 22 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أتربة عالقة بالجو على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 25 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 20 درجات والصغرى 04 .