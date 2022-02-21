شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ونظيره الأردنى يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بمجال المناطق اللوجيستية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين؛ الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة والبرامج التنفيذية وبروتوكول للتعاون بين الجانبين في عدة مجالات مختلفة، بالإضافة إلى توقيع محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ختام أعمال الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة، تم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون بين الجانبين؛ حيث تضمنت مذكرة التفاهم الأولى التعاون في مجال المناطق اللوجيستية، ووقعها من الجانب المصري الدكتـور علـي المصيـلحي، وزيـر التمـوين والتجـارة الداخليـة، ومـن الجانب الأردني يوسف محمود الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين.

وفي نهاية الجلسة الختامية، وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، محضر اجتماعات الدورة الثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والذي يتضمن تفاصيل ملفات التعاون التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ.