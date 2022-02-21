أخبار مصر.. الرئيس السيسي يستقبل جون كيرى المبعوث الأمريكى الخاص للمناخ

أعرب جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، عن شكره العميق لوزير الخارجية سامح شكري، متابعا: "عملنا معانا كثيرا عندما كنت وزيرا للخارجية.. وكان شخصا لبقا يعمل بكد من أجل إيجاد حلول.. واتطلع إلى مواصلة هذا العمل.. وأمامنا الكثير لإنجازه ونضع ثقتنا في قيادة مصر لمؤتمر الأطراف الـ 27 حول تغير المناخ "كوب 27" لكي نكافح تغير المناخ.