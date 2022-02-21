شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يستقبل جون كيرى المبعوث الأمريكى الخاص للمناخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفتا "النهار" و"القبس" الكويتيتان اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استقباله أمس رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم.
جون كيرى: نضع ثقتنا فى قيادة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 حول تغير المناخ
أعرب جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، عن شكره العميق لوزير الخارجية سامح شكري، متابعا: "عملنا معانا كثيرا عندما كنت وزيرا للخارجية.. وكان شخصا لبقا يعمل بكد من أجل إيجاد حلول.. واتطلع إلى مواصلة هذا العمل.. وأمامنا الكثير لإنجازه ونضع ثقتنا في قيادة مصر لمؤتمر الأطراف الـ 27 حول تغير المناخ "كوب 27" لكي نكافح تغير المناخ.