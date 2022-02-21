شكرا لقرائتكم خبر عن عميد سياسة واقتصاد القاهرة: انتظام الدراسة بالكلية وتطبيق نظام التعليم الهجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، انتظام الدراسة بالكلية منذ انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالجامعة، مؤكدا تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا على أعلى مستوى، من حيث الجلوس فى المحاضرات حيث يتم وفق منظومة التباعد الاجتماعى.

وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الكلية تعمل على تقليل الكثافات من خلال تطبيق منظومة التعليم التعليم الهجين، حيث يتم تنظيم محاضرات أونلاين للطلاب مع محاضرات بقاعات الكلية بما يضمن تطبيق التباعد والحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

وتابع عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنه بالنسبة لطلاب الدراسات العليا، يتم تنظيم جميع المحاضرات حضوريا بالكلية خاصة وأن اعدادهم محدودة وبالتالي لا تمثل مصدر قلق.

واستقبلت كليات ومعاهد جامعة القاهرة، السبت الماضى، الطلاب بعد انقضاء إجازة منتصف العام الدراسي، والانتهاء من كافة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2021، حيث وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بانتظام المحاضرات من اليوم الأول للدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومتحوراته بين منسوبي الجامعة.

وقال الدكتور الخشت، إنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة التي جرت خلال فترة الإجازة، ومراجعة قواعد السلامة والحماية المدنية، وتعقيم المدن الجامعية، ووضع الجداول الدراسية، وإعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول ببعض الكليات وظهور نتائج الكليات الأخرى تباعًا.