شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج.. ويؤكد: معجزة راسخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بذكرى معجزة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة التى خصها القرآن الكريم بسورة من سوره سماها باسم هذه المعجزة الثابتة الراسخة في وجدان الأمة، وهى سورة "الإسراء"، سائلاً الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصرى كله وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير أرسل برقيات تهنئة بهذه المناسبة العظيمة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإلى كل من: الدكتور المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية. وأعلنت وزارة الأوقاف، عبر الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إحياء ذكرى معجزة الإسراء والمعراج، يوم الأحد المقبل عقب صلاة العشاء.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى خطبة الجمعة الماضية، :"إننا أمام ذكرى عظيمة وهي ذكرى الاسراء والمعراج ومن أهم دروسها حسن التوكل على الله والفرج بعد الشدة وطلاقة القدرة الإلهية ، فبعد عام الحزن الذي توفيت فيه زوجه السيدة خديجة (رضي الله عنها وأرضاها) وعمه أبو طالب ، ولقي النبي (صلى الله عليه وسلم) ما لقي من أذى المشركين، وخرج إلى الطائف فلقي أذى أشد منه ، فرفع يديه إلى السماء متضرعًا: "اللَّهُمّ إنْي أَشْكُو إِلَيْكَ ضِعْف قُوَّتي وَقِلَّة حِيلَتي وَهَوَانِي عَلَى النَّاس يَا أَرَحِم الرَّاحِمِينَ أَنْتَ رُبَّ الْمُسْتَضْعِفِينَ وَأَنْتَ رَبِّيٌّ إِلَى مَنْ تَكِلنِي إِلَى بِعِيد يَتَجَهَّمنِي أَمْ إِلَى عَدُوّ مَلِكَته أَمَرّي إِنْ لَمْ يَكُن بِكَ غَضَب عَلِيّ فَلَا أُبَالِي وَلَكِنَّ عَافِيَتكَ هِي أوْسَع لِي" ، وهنا تتفتح أبواب السماء وكأن الله (عز وجل) يقول لنبيه (صلى الله عليه وسلم) ولنا من بعده : إذا ضاقت بك أسباب الأرض فهناك أسباب واسعة وهي أسباب السماء ، فكانت رحلة الإسراء والمعراج من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المعراج إلى السماوات العلى أعظم رحلة في تاريخ البشرية.