شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: صرف 187 مليون جنيه تعويضات لسكان مسار توسعة شارع حسين كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة محافظة القاهرة، أعمال توسعة شارع حسين كامل بألماظة بحى مصر الجديدة، حيث تابع الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال إزالة التعارضات لتنفيذ توسعة شارع حسين كامل سليم ألماظة بمصر الجديدة، بحضور المهندس حسن صفوت، رئيس حى مصر الجديدة، بتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وإزالة للعقار الرابع بعد صرف التعويضات.

وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أن إجمالى مبلغ التعويض للسكان (187) مليون جنيه، وأنه يتم تسليم الأسر التعويضات قبل إخلاء العقار.

وأوضح "صابر"، أن قيمة التعويض عن المتر السكنى بلغت 8 آلاف جنيه وللمتر التجارى 16 ألف جنيه، وذلك حسب ما حدده المقيم العقارى، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء وقت كافٍ للسكان للإخلاء عقب استلام التعويضات المالية، وأنه يتم توسعة الشارع كامتداد لطريق السويس، وخدمة مدخل منطقة مصر الجديدة للقادم من طريق السويس .