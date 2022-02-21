شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة تقود حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قادت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة وأراضى زراعية بحى حلوان لتنفيذ الإزالة رقم 5768 لسنة 2021 وإزالة لعدد 3 متغيرات مكانية للمخالفات المقامة على أراضي إصلاح زراعي وذلك بشارع الملاءة بعزبة الوالدة بحلوان من خلال تنفيذ عدد 2 حالة تعديات، كما تم تنفيذ إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضي إصلاح زراعي بمساحة إجمالية 350 مترا مربعا، الذى تم إزالتها كليا حتى سطح الأرض.

وتم تنفيذ إزالة مخالفات مقامة على أراض بمنطقة الدواجن بحلوان لنقاط المتغيرات المكانية بمساحة 6500 متر مربع ليكون إجمالي مساحة إزالة التعديات 7112.5 كم مربع.

وتم عمل محضر لإزالات وجوبية وموقعها شارع الملاءة الرئيسي بجوار سور محطة المياه بعزبة الوالدة بحلوان لتنفيذ قرارات الإزالة والمخالفة عبارة عن بناء دور ارضي وأول فوق الأرضي وبناء حوائط وسقف خرساني بمسطح 40 مترا، وتمت الإزالة حتى سطح الأرض لكونها مخالفات بدون ترخيص ومخالفة لأحكام المادة 61 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وتحرير محضر إداري بقسم شرطة حلوان رقم 1499 لسنة 2022.

يذكر أن المرحلة الأولى من الموجة الـ19 قد بدأت في الفترة من 19 يناير 2022 وحتى 30 يناير 2022 والمرحلة الثانية خلال الفترة من 6 فبراير 2022 وحتى 26 فبراير 2022 على أن تكون المرحلة الثالثة من 6 مارس 2022 وحتى 26 مارس 2022.