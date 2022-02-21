شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف موعد حلف اليمين للمندوبيـن المسـاعـديـن بمجلس الدولة دفعات 2016 - 2017 - 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مجلـس الدولـة عن ضوابط الحضور خلف اليمين، المحدد له، الأحـد الموافـق 27 فبراير المقبل، لأداء اليمين القانونية للسادة المندوبين المساعدين دفعــــات 2016-2017-2018 المعينـــــــن بـــــــالقرارين الجمهوريين رقمي 46 ، 66 لسنة 2022.

ضوابط الحـضـور:

- الحضور بالزي الرسمي بدلة بلون داكن.

- الحضور الساعة التاسعة صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقي.

- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.

- تحديد المرافقين يتم بطلـب مكتـوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة في موعد غايته الخميس الموافق 24 فبراير

- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.

إجراءات استكمال التعيين، يتعين إتباع ما يلي:

أولا: تقديم المستندات والأوراق التالية:

-عدد 5 صورة شخصية حديثة (زي رسمي ، خلفية بيضاء سادة).

-عدد 3 صورة بطاقة الرقم القومي (وجهان – بحجمها الطبيعي).

-إقرار الذمة المالية ( من البريد).

-تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها.

-أصل شهادة بالموقف من التجنيد.

ثانيا: مواعيد التقديم:-

-تقدم مسوغات التعيين المشار إليها سلفاً يوم الأربعاء الموافق 16 فبراير وفقاً للتوقيتات التالية:

بالنسبة لخريجي دفعة 2018:-

*الساعة 9.00 صباحاً من مسلسل رقم 1 حتی مسلسل رقم 70 بالقرار الجمهوري المعينين به.

*الساعة 11,00 صباحاً من مسلسل رقـم 71 حتى مسلسل رقم 143بالقرار الجمهوري المعينين به.

وبالنسبة لخريجي دفعتی 2016-2017 يكون الحضور الساعة الواحدة ظهراً.

ثالثا: يتم تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بمبنى مجلس الدولة بشارع عصام الدالي بالدقي.

رابعا: يتعين سرعة استكمال الأوراق والمستندات المشار إليها في الميعاد المحدد والتوقيت المذكور، حتى يتسنى تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.