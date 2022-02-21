شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل 15 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء بأبو النمرس والبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية والأراضى أملاك الدولة، وذلك فى إطار تكليفات مشددة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدى على الأراضى الزراعية وردع المخالفين.

وأزالت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة البدرشين، 6 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بقرية ابوصير وسقارة تم رصدها مع المتغيرات المكانية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس بإزالة ٣ حالات بناء مخالف شملت إزالة أعمال بناء اسطبلات خيول مخالفة بزاوية ابو مسلم بشبرامنت بالإضافة إلى إزالة أعمال بناء مخالف بعقار بطريق مصنع البصل إلى جانب إزالة دور مقام بالمخالفة بعقار بعزبه صيدح بترسا .

وقامت المحافظة بإزالة عدد 2 تعدى على الأراضى الزراعية بقرية الكدايه على مساحة 150 م بمركز ومدينة أطفيح .

وفى مركز ومدينة الصف تم التعامل مع 3 حالات بناء مخالف وتعدى على الأراضى الزراعية حيث تم التحفظ على خلاطه خرسانه بعرب الحصار القبلية وايقاف أعمال صب سقف خرسانه الدور الاول فوق الأرضى على مساحة 150متر بالإضافة إلى تنفيذ ازاله بالمهد بناحية عرب العيايده بالاقواز للدور الثانى على مساحة و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

كما تم رصد حاله صب قواعد خرسانيه على مساحه 60 م بمنطقه عرب ابوساعد حيث تم التعامل فورا مع المخالفه عن طريق مصادره المعدات المستخدمة بالصب وإزالة المخالفة فورا ومنع استكمالها .

وازالت محافظة الجيزة من خلال مركز الواحات البحرية، فورية لأسوار من بلوك الحجر الجيرى على مساحة 460 م٢ بقرية العجوز التابعة لقرية منديشة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية .