شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف إمكانات عيادات كشف الأورام السرطانية فى 8 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تتبنى إدخال أحدث سبل تشخيص علاج الأورام .

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة لليوم السابع: نسعي لإنشاء عيادة تشخيص الأورام في 8 ساعات، ليساهم في التشخيص وتوفير العلاج لمرضى الأورام، وفقًا لأحدث المعايير والبروتوكولات العالمية.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، أن تلك العيادات تساهم في سرعة تشخيص الحالات المصابة بكفاءة عالية وفي مكان واحد، وبالتالي تحسين مؤشرات الاستجابة للعلاج.

وأكد أنه سيتم افتتاح نموذج عيادة one stop clinic (تشخيص أورام الثدي في 8 ساعات)، حيث سيتم التشخيص وإجراء كافة الفحوصات، التي تتضمن أشعة السونار، والفحص الباثولوجي في 8 ساعات فقط، بعد سحب العينات.

يذكر أنه سبق توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد الفرنسي ومستشفى دار السلام هرمل، في شهر سبتمبر من العام الماضي، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، حيث يعد المعهد القومي للأورام بفرنسا (Gustave Roussy) المركز الأول لعلاج الأورام في أوروبا، والخامس عالميًا، ويضم خبراء متخصصين في علاج الأورام على أعلى مستوى.