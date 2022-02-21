المبعوث الأمريكى للمناخ جون كيرى يلقى خطابا بالجامعة الأمريكية مساء اليوم

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القاهرة - سامية سيد - يلقى المبعوث الأمريكى للمناخ جون كيرى خطابا فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة الساعة الخامسة مساء اليوم، عن التغيرات المناخية فى ختام زيارته للقاهرة، وذلك بعد لقائه الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الخارجية سامح شكرى.

وكان دشن سامح شكري، وجون كيرى مجموعة العمل المصرية ـ الأمريكية المشتركة للمناخ، صباح الإثنين علي هامش زيارة كيرى للقاهرة.

وبعد مباحثات، أعلن شكرى الاتفاق على تأسيس هذه المجموعة خلال جولة الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة العام الماضى، مرحبا بالمبعوث الأمريكى خلال زيارته الثانية إلى القاهرة منذ توليه مهام منصبه الحالى.

وفى كلمته عقب المباحثات مع وزير الخارجية المصرى، قال المبعوث الأمريكي جون كيري، إن التغييرات المناخية باتت تهديدا خطيرا لكوكب الأرض، مشيراً إلى أن تلك التغييرات تأتي بسبب ممارسات بشرية تستوجب تغيرها، وتابع: "نتطلع إلى المضي قدماً نحو تحسين الطاقة في دولنا والعالم.