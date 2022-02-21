شكرا لقرائتكم خبر عن فنون تطبيقية حلوان تنظم ملتقى التراث الخامس تحت شعار "جذورنا تقاليدنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان ملتقى التراث الخامس للحرف اليدوية.. جذورنا تقاليدنا، المقام تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية.

أكد الدكتور ممدوح مهدي، أن اهتمام جامعة حلوان بتنظيم مثل هذه المؤتمرات يرجع إلى أهميتها في اكساب الطلاب الخبرات من خلال احتكاكهم بالصناع الأصليين والحرفيين للصناعات التراثية الفريدة واليدوية، فالتراث الشعبي ثروة كبيرة من الآداب والقيم والعادات والتقاليد والمعارف الشعبية والثقافة اللامادية والفنون التشكيلية والموسيقية.

وأشادت الدكتورة منى فؤاد عطية بهذا الملتقى، مؤكدة أنه ليس من الجديد على كليات جامعة حلوان أن تكون سباقة ورائدة في مجالات مختلفة، وأضافت أن التواصل مع المحافظات المختلفة والتعرف على الحرف الشهيرة بكل منها يساهم في إثراء ثقافة الطلاب.

فيما قال الدكتور حسام رفاعي أن جامعة حلوان تهتم بتأهيل الطلاب بشكل جيد لسوق العمل من خلال تنظيم الفعاليات التي تساهم في التعريف بالصناعات التراثية والشعبية.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب، أن الملتقى تضمن عروض حية للحرفيين لمجموعة من الحرف الشعبية (الصدف - الحصير - التلي - الخرط العربي– الحلي – الأرابيسك – الخيامية – الكليم – السجاد – الفخار – الزجاج المعشق – النقش علي النحاس وفوانيس اركت بالنحاس) ، بجانب ندوة صون التراث الثقافي الغير مادي ( اتفاقية 2003) ، ندوة فنون الارابيسك تراث وابداع، بالإضافة إلى عروض موسيقية شملت فرقة التنورة وفرقة الآلات الشعبية وفرقة الغناء الفلاحي.

وأضافت، أن أجنحة العرض تشمل الحرف اليدوية للجهات الراعية وجمعيات التراث من المحافظات المختلفة ( محافظة القاهرة، الجيزة، الفيوم، المنوفية، الشرقية، كفر الشيخ، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، الأقصر، حلايب، سيناء).

وتضمنت ورش العمل الخراطة على الخشب، الحلي والنحاس، الخيامية، الرسم على البردي، وكذلك أجنحة عرض لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والخريجين والطلاب.

كما تم عرض فيلم مصور للأزياء التراثية في الوطن العربي برؤية معاصرة (نتاج مشروع تخرج طلاب قسم الملابس الجاهزة بالكلية) مصاحب بعرض للأزياء على المانيكان.