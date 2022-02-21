تسرب غاز داخل شقة ببرج سكني في شارع فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شهد أحد الأبراج السكنية بشارع فيصل واقعة تسرب غاز من إحدى الشقق إلا أن سرعة وصول الجهات المعنية حال دون وقوع كارثة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بحدوث تسرب غاز من شقة ببرج اليسر المتفرع من شارع فيصل.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ بري مدعوما بسيارة إطفاء تنسيقا مع طوارئ الغاز.

تبين بالفحص تسرب غاز من شقة بالبرج رقم 16، وتم الإصلاح دون خطورة وسط تواجد قيادات حي الهرم.