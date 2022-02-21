ضبط شخص استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستغلالها في عمليات شراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستغلالها في إجراء عمليات شراء.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية - مقيم بالجيزة) بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بالعديد من عملاء البنوك واستخدامها في إجراء عمليات شرائية لبعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، من خلال إيميلات إلكترونيـة احتيالية ويقوم بالحصول على تلك المنتجات بالتعامل مع مندوبي تلك المواقع بالطريق العام لعدم الكشف عن شخصيته، حيث يقوم باستلام تلك المنتجات والبضائع وإعادة بيعها مرة أخرى والتحصل على قيمتها.

وأضافت التحريات بأن المتهم يقوم بسرقة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة أشخاص خارج البلاد من خلال قيامه باستخدام أكواد وشفرات تمكنه من الاستيلاء على تلك البيانات واستخدامها عقب ذلك في إجراء العديد من عمليات الشراء المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبحوزته (هاتفي محمول-مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي "بفحص الهاتفين تبين احتوائهما على العديد من الأدلة التي تُشير إلى نشاطه الإجرامي")، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني.