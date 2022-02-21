محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم (الغش التجاري والصناعي -السلع مجهولة المصدر -الاستيلاء على المال العام -المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي -المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1315 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للعمل على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.