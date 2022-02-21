ضبط شخص استولى على أموال مواطنين بالجيزة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالجيزة؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.

معلومات وتحريات إدارة شرطة البريد بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، أفادت قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة " له معلومات جنائية") بالنصب على المواطنين عن طريق إيهامهم بقدرته على إقراضهم قروض حسنة من إحدى المؤسسات الخيرية عبر الإعلان من خلال عدد من القنوات الفضائية وإعلانه عن أرقام هواتف للتواصل من خلالها على أن يقوم طالب القرض بتحويل مبلغ كرسوم إدارية عبر حوالة بريدية باسم المتهم.

وأضافت التحريات أن المتهم قام بالنصب على عدد من المواطنين "محددين" والاستيلاء منهم على مبالغ مالية وبمناقشتهم أيدوا ما جاء بالفحص واتهموا المذكور بالنصب.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم بأحد مكاتب البريد بدائرة قسم شرطة الجيزة وبحوزته (3 هواتف محمولة بـ 4 خطوط –11 صورة حوالة بريدية مرسلة له - 7 شيك بنكي فارغ من البيانات باسم ذات المؤسسة الخيرية المشار إليها).

بمواجهة المتهم أقر بارتكابه وقائع النصب على المواطنين بذات الأسلوب المنوه عنه والمضبوطات بحوزته لاستخدامها في تلك الوقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بكافة صورها ولاسيما جرائم النصب والاحتيال.