مد أجل الحكم على محمود عزت في قضية "اقتحام الحدود الشرقية" لـ 17 إبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، مد أجل الحكم على المتهم محمود عزت، القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، في إعادة محاكمته على ذمة القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات مدينة نصر أول، والمعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام الحدود الشرقية"، لجلسة 17 إبريل، لاستكمال المداولة، مع استمرار حبس المتهم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وبحضور حمدي الشناوي أمين عام مأمورية طرة وسكرتارية شنودة فوزي.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت في 16 يونيو 2015، بالسجن المؤبد لـ 20 متهمًا، والإعدام شنقا للقائم بأعمال المرشد محمود عزت، و99 آخرين لاتهامهم في قضية اقتحام السجون المصرية، والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011.

تعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".