بزعم توظيفها بتجارة الطيور.. ضبط نصاب الغربية استولى على 2 مليون جنيه من أموال المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص؛ لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح شهرية بالغربية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من مواطنين، مقيمين بالغربية يفيد بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الطيور مقابل أرباح شهرية متفق عليها إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم (مبالغ مالية تجاوزت 2.744.000 مليون جنيه) وتوقف عن سداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة