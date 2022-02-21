شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مكاتب لقاح كورونا بمحطات المترو تسجل المواطنين وتوفر التطعيمات مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن مكاتب التطعيمات المتواجدة في محطات المترو تقوم بعمليات التسجيل للحصول علي لقاح كورونا، كما أنها توفر التطعيمات للمواطنين المترددين عليها .

وقالت وزارة الصحة والسكان في منشورها اليوم : في المكاتب المتواجدة بداخل محطات المترو، يمكنك التسجيل وتلقي لقاح فيروس كورونا لتقوي مناعتك ضد العدوى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان : اللقاح آمن وفعّال ومجاني والخط الساخن 15335 يقدم كل الاستفسارات حول اللقاح.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.