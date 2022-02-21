شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف التوقيت المناسب لاستخدام الأطفال للموبايل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن السن المناسب لاستخدام الأطفال للهواتف المحمولة "الموبايل"، وقالت، إن أول سنتين من العمر يجب عدم تعرض الطفل للشاشات تماما ومع تقدم عمره تكون المدة بحد أقصى ساعتين في اليوم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: من الضرورى متابعة المحتوى الذى يشاهده الطفل جيدا، مشيرة إلي أن الخط الساخن 16328 يقدم جميع الاستشارات النفسية للاطفال والكبار .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يفضل عرض الطفل المدمن لأجهزة الحاسب الآلى على المختصين لضمان وضع برنامج صحى سليم للتعافى.