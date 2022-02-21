شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 3 طرق للوقاية من كورونا ومتحوراته.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم عن آليات الوقاية من كورونا ومتحوراته، حيث تضمنت ضرورة ارتداء الكمامة والحرص علي التباعد البينى بالإضافة إلي غسيل اليد.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين بضرورة تلقي لقاح كورونا بشكل سريع لكونه الوسيلة الصحيحة للوقاية من الإصابة بكورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.