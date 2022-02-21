شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب البلاد بداية من الأربعاء المقبل وأمطار ورياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل، من المتوقع أن تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوى جديد يضرب البلاد، لافتة إلى أن هذه المنخفض فى طبقات الجو العليا على ارتفاع 6 كيلو مترات من سطح الأرض.

وأضافت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا المنخفض سيتسبب فى عودة الأمطار مرة أخرى لتكون على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحرى، مع انخفاض فى درجات الحرارة ونشاط رياح، لافتة إلى أن تفاصيل هذا المنخفض سيتم الإعلان عنها خلال اليومين المقبلين.

ويشهد اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، دافئ على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم تظهر شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 18 درجات والصغرى 00 .