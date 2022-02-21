شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 742 شابا وصرف 476 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة فى قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا بتعيين 742 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم شاب ضمن "قادرون باختلاف"، وذلك فى منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ المسجلون بمكاتب التشغيل 2437 شاباً منهم 10 "قادرون باختلاف"، وتوفير 160 فرصة عمل، فضلا عن استخراج 962 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال على المهن المختلفة .

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم اجتماعياً وصحياً بإجمالى 476 ألفاًو551 جنيها لـ5178 عاملاً من المسجلين، منها 395 ألفاً و560 جنيهاً لـ 4621 عاملاً كرعاية اجتماعية، وصرف 80 ألفاً و991 جنيه للرعاية الصحية لـ 557 عاملا من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال يناير الماضي، أشار فيه إلى أنه تم التفتيش العمالي على 539 منشأة، وعمل 3 حملات تفتيش شامل، وأسفر عن تحرير 32 محضراً عمالياً، من خلال مفتشى العمل، وعمل 3 ندوات توعية للعاملين، فضلاً عن تلقى 7 شكاوى عمالية، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وتحويل 3 شكاوى منها للقضاء، وتبقت 3 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 161 منشأة، وذلك فى إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19 )، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.