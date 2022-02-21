شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع اللجنة العليا المصرية-الأردنية برئاسة رئيسى الوزراء فى البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة العليا المصرية- الأردنية المشتركة برئاسة رئيسى الوزراء فى البلدين.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، فى بيان له أمس الأحد، بأن رئيس الوزراء الأردني وصل إلى القاهرة في زيارة رسمية، على رأس وفد به وزراء النقل، والدولة لشئون رئاسة الوزراء، والطاقة والثروة المعدنية، والمالية، والتنمية الاجتماعية، والصناعة والتجارة والتموين، ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، ورئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس غرفة صناعة الأردن، وعدد من كبار المسئولين الأردنيين، وذلك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 30 للجنة العليا المصرية-الأردنية المشتركة.

وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال الزيارة عقد اجتماع ثنائي بين الدكتور مصطفي مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، لبحث ملفات التعاون والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.