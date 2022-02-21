شكرا لقرائتكم خبر عن جون كيرى: تغير المناخ تهديد خطير والتطرف المناخى بسبب ممارسات البشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جون كيري المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ، إن التعامل مع تغير المناخ لا يتضمن سياسة أو أيدلوجية لها علاقة بقضايا تتعلق بمصر أو الولايات المتحدة أو الأمن الإقليمي، متابعا: "تغير المناخ تهديد لكوكبنا وهو يدفع بأفكارنا لكي نعرف نتعامل معه بالارتكاز على العلوم والفيزياء والرياضيات".

وأضاف جون كيري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري: "تغير المناخ يحدث بسبب الإنسان.. علينا تغير التعامل مع المركبات التي نستخدمها.. أو الكهرباء التي نستخدمها في منازلنا.. الإنسان يساهم بهذا الضرر لهذا الكوكب.. تغير المناخ يحدث في كل أرجاء العالم.. في مؤتمر جلاسكو الأخير نجحنا في تحقيق الحفاظ على نصف درجة مئوية.. هدفنا هذا العام تنفيذ كل الوعود التي تم الاتفاق عليها في جلاسكو.. وزيادة الجهود وأمامنا الكثير في إطار مواجهة تغير المناخ.. وعلينا بذل المزيد من كافة الجهات كل يوم.. علينا التحرك بصورة أكبر.. ارتفاع مستوي البحر وتسارع ذوبان الجليد.. وهذا يهدد حياتنا".

وأكمل: "الرئيس بادين قالها وقادة أخرون.. تغير المناخ تهديد وجودي لنا جميعا.. المسألة حياة أو موت.. وعلينا التصرف وفق هذا الأمر.. وكل يوم علينا مواجهة تغير المناخ.. ونتطلع قدما للعمل معا لتحسين الوظائف والصحة والأمن والسلامة.. لم تكن قضية حرجة تحتاج للعالم لإيجاد حلول مثل قضية تغير المناخ.. مصر لديها تاريخ طويل وحضارة كبيرة قادت للتقدم.. ومؤتمر الأطراف سوف يواصل هذا التقدم".