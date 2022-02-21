شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد طرق التقدم للعمل بامتحانات الثانوية العامة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، آليات فتح باب الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2022، وخطواته، موضحة أنه يقوم المرشح بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم و طبع استمارة الترشح والإقرار الخاص بعدم وجود موانع تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة.

وتابعت الوزارة: يقوم المرشح بملء البيانات واعتمادها من جهة العمل مع إرفاق الأوراق المطلوبة والتى تشمل: بيان حالة وظيفية وصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي ومقترح التطوير وتقدم جميع المستندات إلى الإدارة العامة للامتحانات.

وأضافت الوزارة: تقوم الإدارة العامة للامتحانات بتحديد موعد المقابلة الشخصية والتي تتم من خلال لجنة لمقابلة المرشحين ممن تنطبق عليهم شروط الترشح فقط وإخطار المرشحين بموعد تلك المقابلة، ويحق للجنة تكليف أى من المرشحين الذين اجتازوا المقابلة الشخصية للعمل بأي لجنة دون التقيد باللجنة التابع لها طبقاً لصالح العمل.