شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح منصة للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منصة عبر موقعها الرسمى للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية فى عدة محافظات أبرزها كفر الشيخ والفيوم والبحر الأحمر ودمياط، حيث يمكن للطالب الاستعلام عن نتيجته برقم الجلوس من خلال الدخول على الرابط التالى: https://prepnatega.emis.gov.eg/

وكان اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، اعتمد، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 63.6%، بحضور هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، كما اعتمد محافظ البحر الأحمر نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 72.7%، وكذلك اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب التربية الخاصة، وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%.

وهنأ المحافظ الطلاب الناجحين متمنيًا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدمًا الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، وأولياء الأمور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة. من جانبه قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عدد الطلاب الذين أدو امتحانات الترم الأول فى الشهادة الإعدادية هذا العام 8733 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.