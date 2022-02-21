شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 2114 طن بضائع و335 شاحنة و8 سيارات بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 2114 طن بضائع عامة ومتنوعة و335 شاحنة و8 سيارات ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 1276 طن بضائع عامة ومتنوعة و278 شاحنة و8 سيارات ملاكي .

كما شملت حركة الواردات تداول 838 طن بضائع عامة ومتنوعة و57 شاحنة ومتواجد 9 سفن علي أرصفة الموانئ، واستقبل ميناء سفاجا السفينة MERCURY G فارغة قادمة من اليمن لشحن فوسفات، وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 96 شاحنة و 3 ملاكي والسفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 130 شاحنة و3 سيارات ملاكي، والسفينة FUAT PUY فارغة متجهة الي عرض البحر.

كما استقبل ميناء نويبع السفينتين أيلة وسيناء ومغادرة السفينة ايلة والسفينة بريدج حيث تم استقبال 57 شاحنة بحمولة 838 طن بضائع عامة وتصدير 52 شاحنة بحمولة 1276 طن بضائع عامة و 2 ملاكي.