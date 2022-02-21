شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفتان كويتيتان تبرزان تصريحات السيسى وتأكيده على خصوصية وتاريخية العلاقات بين مصر والكويت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفتا "النهار" و"القبس" الكويتيتان اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استقباله أمس رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم.
ذكرت صحيفة "النهار" تحت عنوان "السيسى: علاقات تاريخية وخاصة بين الكويت ومصر" أن الرئيس السيسى استقبل الغانم أمس بقصر الاتحادية في القاهرة .
وأشارت الصحيفة إلى أن الغانم نقل خلال اللقاء تحيات الأمير الشيخ نواف الأحمد وولى العهد الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس السيسي وتمنياتهما لمصر بدوام النجاح والتقدم والمزيد من علاقات التعاون الوطيدة بين البلدين الشقيقين.
وفي صحيفة "القبس" تحت عنوان "السيسى استقبل الغانم: علاقاتنا بالكويت تاريخية"، أوضحت أن الرئيس السيسي حمل رئيس مجلس الأمة الكويتي نقل تحياته وتقديره للقيادة السياسية فى الكويت.