شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفتان كويتيتان تبرزان تصريحات السيسى وتأكيده على خصوصية وتاريخية العلاقات بين مصر والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت صحيفتا "النهار" و"القبس" الكويتيتان اليوم الاثنين، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال استقباله أمس رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم.