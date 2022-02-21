شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى: مصر حريصة على تمكين الشباب والمجتمع المدنى فى مجال تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الدولة المصرية حريصة على تمكين الشباب والمجتمع المدني العامل في تغير المناخ، تأكيدا على الدور الهام الذي يقوم به في هذا المجال الهام، متابعا: "اتفقنا على استمرار التنسيق المصرى الأمريكي حول الموضوعات ذات الأولوية على جدول أعمال المؤتمر.. وأكدت محورية الدور الأمريكي في عمل المناخ الدولي.. والولايات المتحدة لها دورا كبيرا في دعم جهود الدول المتقدمة لدعم وتعزيز عمل المناخ في الدول النامية"

وأضاف سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ: "على الصعيد الثنائي.. تناولنا مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك.. على رأسها مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة في ضوء الإمكانيات الواعدة التي تمتلكها مصر بما يجعلها مركزا للطاقة فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأمريكية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المجالات التي نتطلع لتكثيف العلاقات المصرية الأمريكية".

وتابع وزير الخارجية: "زيارة جون كيري تعكس العلاقات الممتدة والمستمرة بين مصر والولايات المتحدة، والتقارب الذى تشهده وجهات نظر البلدين في العديد من المجالات.. والحوار المستمر بين البلدين في كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ونتطلع إلى تكثيف هذا التفاعل خلال الفترة المقبلة، ليعكس عمق العلاقات بين البلدين والتي تشهد الاحتفال بالمئوية خلال العام الجاري".

وأكمل: "أعبر على المستوى الشخصي على سعادتي للتعاون الوثيق مع جون كيري.. وكان لنا علاقة تتسم بالوضوح والشفافية والثقة المتبادلة.. وأتمنى له كل التوفيق.. واقدر كثيرا قوة ما يؤديه بأهمية قضايا المناخ وأسلوبه من خلال تناول متوازن لهذه القضية يلبي مصالح كل الأطراف".

عقد وزير الخارجية سامح شكرى الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27 صباح اليوم الاثنين، جلسة مباحثات مع المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى، وذلك بمقر وزارة الخارجية.