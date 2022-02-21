شكرا لقرائتكم خبر عن مصر من أوائل الدول فى العالم باستراتيجية تمكين المرأة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، في إنفوجراف أن مصر من أوائل الدول في العالم في استراتيجية تمكين المرأة، جاء فيه أن نسبة الإناث تمثل 50 % من إجمالي العاملين في الجهاز الإدارى للدولة، وأن تمثيل السيدات في مجالس إدارات الشركات المسجلة بالبورصة المصرية ارتفع إلى 11.6 % في 2020، وأنه في شركات القطاع العام تحسنت النسبة لتصل إلى8.7 % في 2020.

وأوضح الإنفوجراف، أن المرأة حظيت بنسبة 40 % من الزيادة في إعداد الحسابات المصرفية بنهاية فبراير 2020، وأن المرأة تمثل حوالى 43% من الأطباء البشريين، و تمثل 92 % من طاقم التمريض الذين يعملون في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.