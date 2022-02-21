شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى وجون كيرى يطلقان مجموعة عمل المُناخ المصرية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام وزير الخارجية سامح شكري، والمبعوث الرئاسى الأمريكي الخاص بالمناخ جون كيري، اليوم الاثنين، بتدشين مجموعة العمل المصرية الأمريكية المعنية بالمناخ.

أعلن ذلك الوزير شكري خلال الإحاطة الصحفية مع المبعوث الأمريكي فى ختام المباحثات التى عقدت صباح اليوم بمقر وزارة الخارجية.

وقال شكري إنه تم الاتفاق على تأسيس هذه المجموعة خلال جولة الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة العام الماضى.. مرحبا بالمبعوث الأمريكى خلال زيارته الثانية إلى القاهرة منذ توليه مهام منصبه الحالى.

ويقوم كيري حاليا بزيارة تستمر لمدة يومين إلى القاهرة.

وكان وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، أكد أن تغير المُناخ يمثل أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة، وهو ما تبرز معه أهمية الدبلوماسية البيئية متعددة الأطراف لمواجهة تغير المُناخ.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية السبت الماضى، في جلسة حول الدبلوماسية البيئية وتغير المُناخ، وذلك في إطار مشاركته الحالية في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شدد على ضرورة ألا تنعكس التوازنات السياسية على مفاوضات تغير المُناخ.