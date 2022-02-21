شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن فتح باب الترشح للعمل بامتحانات الثانوية حتى 24 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الإدارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2022، من الأربعاء 16 حتى 24 فبراير الجارى.

وحددت وزارة التربية والتعليم الموانع العامة لمن يرغب فى الترشح كالتالى:

ـ الحرمان من أعمال الامتحانات طبقا للحالات المنصوص عليها فى القرارات الوزارية المنظمة.

ـ الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية فى جريمة تتعلق بأعمال الامتحانات أو تمس الشرف أو الأمانة.

ـ أن يكون من غير العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ـ كما حددت الوزارة الشروط الخاصة فى من يندب أو يكلف رئيس لجنة مراقبة أو وكيل ورئيس لجنة الإدارة أو وكيل لها كالتالى:

ـ الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة ويفضل ذلك فى وكيل اللجنة.

ـ أن يكون كل من رئيس اللجنة ووكيلها شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين.

ـ، الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016، بشأن الخدمة المدنية وتقدير كفء للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007.

ـ خبرة فى أعمال الامتحانات لا تقل عن 3 سنوات فى وظيفة إشرافية داخل لجنة الإدارة أو لجنة النظام والمراقبة رئيس قسم "حجرة" أو وكيل قسم "حجرة".

ـ ألا يكون شاغلا لوظيفة مدير عام حرصا على الصالح العام.

ـ ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها.

ـ ألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح لها حتى الدرجة الرابعة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم ضوابط الترشح".

ـ التقدم بمقترح لتطوير منظومة العمل للمكان المرشح إليه.

ـ ألا يكون من العاملين بالتوجيه الفنى المشرف على مدارس الثانوى العام التابعة للجنة المرشح لها.

ـ ألا يكون من المحالين للمعاش قبل 13 أغسطس من ذات العام.