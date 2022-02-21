شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف الدكتور أشرف حيدر بتسيير أعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمالًا لخطط التطوير المستمرة داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإيمانًا بضرورة تجديد الدماء، أصدر خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قرارا بتكليف الدكتور أشرف حيدر غالب، بتسيير شئون الجامعة وتصريف الشئون الإدارية والعلمية، وذلك بعد موافقة الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة.

وأعرب الدكتور أشرف حيدر عن امتنانه لتكليفه بتسيير الأعمال داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدًا حرصه على بذل المزيد من الجهد، وتحسين الأداء داخل الجامعة لتظل فى صدارة الجامعات الخاصة فى مصر.

وأكد الدكتور أشرف حيدر أنه سيعمل وفق رؤية علمية ممنهجة لتطوير الخدمات التعليمية والبحثية القائمة على بناء منظومة من العلاقات المتكاملة بين الجامعة والمؤسسات الاقليمية والدولية، مع ضمان الملائمة بين المناهج وتطوير المهارات التعليمية لبناء وتنمية رأس المال البشرى، واستهداف خريجين قادرين على مواكبة سوق العمل العالمى.

وكان الدكتور أشرف حيدر غالب، أستاذ الجراحة كلية طب قصر العينى، يشغل منصب القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، واستطاع أن يحقق طفرة ونقلة نوعية خلال فترة توليه المسئولية، حيث قام باستكمال المقومات الأساسية والبنية التحتية، والبدء فى الدراسة بجميع الكليات بجامعة الجلالة فى فترة وجيزة، كما نجح فى تطوير مشروعاتها والتى تشمل مركز وقاعة المؤتمرات لاستقبال المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى السكن الجامعى، وأيضا مشروع مستشفى الجلالة الجامعى.

واحتفلت مؤخرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بيوبيلها الفضى، تحت شعار "25 عاما من الريادة والنجاح"، حيث أسست الدكتورة سعاد كفافى، الملقبة بـ"قاهرة المستحيل"، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عام 1996، لتصبح واحدة من أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية المهمة التى استطاعت خلال ربع عقد من الزمان أن تبنى صرحا من الثقة العلمية والمكانة الاجتماعية المرموقة فى المجتمعين المحلى والدولى، وتصبح من أوائل الجامعات التى استخدمت وسائل التعليم الحديثة بأحدث الوسائل التكنولوجية وأطقم بشرية متميزة وذوى خبرات عالية، كما عملت على فرص التدريب والاتفاقيات مع الجامعات والشركات لتدريب الطلاب، وتقدم العديد من الأنشطة الطلابية من خلال اتحاد الطلاب والأسر وتقدم أنشطة مختلفة رياضية وفنية وثقافية ولديها كوادر ومبدعين فى شتى المجالات، وحصلت على الكثير من المراكز المتقدمة والجوائز في البحث العلمي.

وتتمتع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمكانة محلية ودولية كبرى وسمعة أكاديمية ممتازة، ولديها علاقات بحثية وعلمية مع جامعات أوربية عريقة مثل جامعة لندن سكول وجامعة بليموث وجامعة جنوة الإيطالية وغيرها من الجامعات التي عقدت معها الجامعة بروتوكولات تعاون من أجل تقديم خدمة تعليمية عالية الجودة للطلاب الملتحقين بالجامعة.