شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف عن القواعد الذهبية للوقاية من كورونا بين طلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن القواعد الذهبية للوقاية من كورونا داخل المدرسة، حيث تمثلت في ضرورة الاهتمام بغسيل اليد بالماء والصابون للوقاية من جميع الأمراض الصدرية .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أهمية الحرص علي استخدام الأدوات الشخصية وعدم استعمال أدوات الآخرين بالإضافة إلى ضرورة الابتعاد عن المصافحة والترحيب من بعيد فضلا عن التهوية الطبيعية للفصول.

وأوضحت أهمية عدم لمس حروف السلالم المدرسية مع ترك مسافة كبيرة والاستمرار في ممارسة الرياضة والبعد عن الزحام وتناول طعام صحى .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.