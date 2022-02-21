شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة فى ثالث أيام الترم الثانى وسط إجراءات احترازية ووقائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المدارس صباح اليوم انتظام الفصل الدراسى الثانى فى ثالث أيام الترم، وسط إجراءات احترازية ووقائية، حيث ارتفعت نسب الحضور بين الطلاب مقارنة بالأمس والذى شهد انخفاض نسب الحضور فى بعض المدارس وخاصة طلاب الصف الثالث الثانوى والثالث الإعدادى.



وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الطلاب من تجاوز نسب الغياب المقررة قانونا، مشيرة إلى أن من يتخطى نسبة الغياب المحددة سوف يتم فصله بعد توجيه إنذار له على أن يسمح له بإعادة قيده مرة أخرى.

وانطلق السبت 19 فبراير الجارى، الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجارى وسط إجراءات احترازية ووقائية لحماية الطلاب من فيروس كورونا، كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.