شكرا لقرائتكم خبر عن عميدة تجارة حلوان تفتتح دورة تدريب طلاب الكلية بهيئة الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة أمانى فاخر عميد كلية التجارة بجامعة حلوان، أنه في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الشباب، وتأهيلهم لسوق العمل، تم التنسيق بين كلية التجارة جامعة حلوان والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتدريب الطلاب، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والمستشار محمد أحمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لتنظيم دورة تدريبية لطلاب الكلية.

وأوضحت الدكتورة أمانى فاخر، أن التدريب يستمر لمدة أسبوع بمقر أكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار، ويتناول الخدمات التي تقدمها الهيئة للمستثمرين، وزيارة العديد من القطاعات التابعة للهيئة.

حضر الافتتاح الدكتورة أماني فاخر عميد كلية التجارة، والدكتور نور الدين رأفت رئيس أكاديمية التدريب بالهيئة العامة للاستثمار، والمهندس جمال أبو ضيف مستشار رئيس هيئة الاستثمار للتدريب، والدكتور صابر شاكر، والدكتور أحمد خميس الأستاذ بالكلية.